Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in Val Veny. Travolti tre sciatori che scendevano fuoripista sopra Courmayeur: due di loro sono morti, il terzo è in gravissime condizioni in ospedale ad Aosta. Il distacco della valanga è avvenuto nel canale del Ves, ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Le operazioni di ricerca e soccorso sulla valanga del Canale del Vesses si sono concluse. Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Guardia di Finanza, due medici, 3 unità cinofile, 2 elicotteri, 2 ambulanze del 118 ed è stato allestito in hangar a Courmayeur un posto medico avanzato per le azioni mediche e per l’assistenza ad eventuali ulteriori persone coinvolte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valanga fuoripista sopra Courmayeur, le operazioni del Soccorso Alpino

