Valanga fuoripista sopra Courmayeur le operazioni del Soccorso Alpino
Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, causando la morte di due sciatori e il ferimento grave di un terzo. La slavina, provocata dalle alte temperature notturne, ha travolto un gruppo di appassionati che stava scendendo fuori pista sopra Courmayeur, poco dopo le 9.00. I soccorritori del Soccorso Alpino sono intervenuti rapidamente, recuperando i corpi e portando l’uomo in condizioni critiche in ospedale ad Aosta.
Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in Val Veny. Travolti tre sciatori che scendevano fuoripista sopra Courmayeur: due di loro sono morti, il terzo è in gravissime condizioni in ospedale ad Aosta. Il distacco della valanga è avvenuto nel canale del Ves, ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Le operazioni di ricerca e soccorso sulla valanga del Canale del Vesses si sono concluse. Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Guardia di Finanza, due medici, 3 unità cinofile, 2 elicotteri, 2 ambulanze del 118 ed è stato allestito in hangar a Courmayeur un posto medico avanzato per le azioni mediche e per l’assistenza ad eventuali ulteriori persone coinvolte. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Valanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista: da 3 a 6 persone sotto la neve. Interviene il soccorso alpino
Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, a Courmayeur, travolgendone alcuni sciatori che scendevano fuoripista.
Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, travolgendo alcuni sciatori fuoripista e causando la loro sepoltura sotto la neve.
Valanga in fuoripista sopra Courmayeur, due morti. Gravissimo un terzo sciatoreSale a due morti (due uomini) il bilancio della valanga che si è staccata nel canale del Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur, travolgendo un gruppo di sciatori freeride. Una terza persona è in ... ansa.it
Valanga fuori pista sopra Courmayeur: sciatori coinvoltiUna valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur. E’ avvenuto nel canale del Ves. Al momento non si sa quanti sono i free ri ... gazzettadiparma.it
#Valanga fuoripista sopra Courmayeur, ci sono tra i 3 e i 6 sciatori coinvolti. La massa nevosa si è staccata nel canale dei Vesses, in val Veny. In azione sul posto il Soccorso Alpino e 3 elicotteri per cercare i segnali radio degli apparecchi di localizzazione A x.com