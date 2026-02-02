Questa mattina a Udine il Soccorso alpino ha iniziato le operazioni di ricerca dopo la valanga. I soccorritori sono sul campo, si muovono nella neve per trovare eventuali superstiti. Le squadre sono al lavoro da ore, mentre la neve continua a cadere. La situazione resta critica e le ricerche proseguono senza sosta.

Le operazioni di ricerca e salvataggio del Soccorso alpino dopo la valanga a Udine: i soccorritori lavorano nella neve alla ricerca di superstiti. Il bilancio delle due slavine cadute domenica pomeriggio a Casera Razzo, al confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e a Sella Nevea, in provincia di Udine, è di uno scialpinista morto, uno ferito e altri quattro salvi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Valanga a Udine, le operazioni di ricerca del Soccorso alpino

Questa mattina a Udine si sono messe in moto le operazioni di ricerca dopo la slavina che ha colpito la zona.

Argomenti discussi: Due valanghe in Friuli: muore uno scialpinista, cinque si salvano; Valanga al confine fra Udine e Belluno: la vittima è un vigile del fuoco; ?Valanga a Sella Nevea travolge due alpinisti di 32 anni: lo sciatore miracolato grazie all'airbag che portava con sé; Trovato privo di vita sotto un metro di neve l'escursionista travolto dalla valanga.

Valanga sul Monte Tiarfin, morto un escursionista 29enne: il corpo ritrovato sotto un metro di neve. Sulla Sella Nevea, salvata una persona sepolta dalla slavinaUDINE - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la ... ilgazzettino.it

Il boato e una grande valanga piomba sul percorso di scialpinismo e coinvolge cinque persone: un ferito in ipotermia salvato dai compagni di escursioneCHIUSAFORTE (Udine). Sono cinque le persone coinvolte nel distacco di una valanga a Sella Nevea: un escursionista è rimasto ferito, estratto dalla neve dai compagni di uscita. Sono ore di grande tensi ... ildolomiti.it

Travolto da una valanga, muore a 29 anni: era un vigile del fuoco in servizio da pochi mesi L’escursionista ha perso la vita in provincia di Udine. Il cordoglio per il giovane collega: «Ci stringiamo attorno ai suoi familiari per sostenerli nel dolore» facebook

Doppia valanga a Sella Nevea e Casera Razzo, si teme il coinvolgimento di persone rimaste sepolte sotto la neve #Veneto #Friuli #Udine #Belluno #Cronaca #Inevidenza x.com