Macerata allenatore 59enne muore durante partita di calcio a Corridonia

Durante una partita di calcio nel campo di San Claudio a Corridonia, un allenatore di 59 anni di Morrovalle è deceduto improvvisamente. L’evento è avvenuto ieri sera durante l’incontro della squadra Allievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è stato dichiarato morto. La squadra e i presenti si sono trovati di fronte a una notizia improvvisa e sconvolgente.