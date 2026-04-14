Macerata allenatore 59enne muore durante partita di calcio a Corridonia
Durante una partita di calcio nel campo di San Claudio a Corridonia, un allenatore di 59 anni di Morrovalle è deceduto improvvisamente. L’evento è avvenuto ieri sera durante l’incontro della squadra Allievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è stato dichiarato morto. La squadra e i presenti si sono trovati di fronte a una notizia improvvisa e sconvolgente.
(Adnkronos) – Un allenatore 59enne di Morrovalle morto ieri sera improvvisamente durante una partita della squadra di calcio locale categoria Allievi nel campo sportivo di San Claudio a Corridonia. Attorno alle 19:30 l'uomo ha avvertito un malore durante il match tra San Claudio e Trodica. Sul posto il personale del 118 ha tentato la rianimazione ma non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Ancora ignote le cause del malore. —[email protected] (Web Info) Ravenna, 29enne ucciso con una coltellata. Vicino al corpo un uomo ferito .🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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MACERATA - I due appuntamenti sono in programma domani e venerdì, entrambi alle 17, in modalità online - facebook.com facebook
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