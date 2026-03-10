Il racconto del medico legale La coltellata squarciò il cuore | Maati è stato ucciso sul bus

Il medico legale ha descritto i dettagli dell’omicidio di Maati Moubakir, spiegando che la ferita fatale fu causata da una coltellata sferrata sul bus. La lama ha colpito il cuore e ha provocato la morte immediata. La scena si è svolta durante il viaggio, mentre l’aggressore ha inferto il colpo prima di scappare. Il procedimento legale prosegue per chiarire le responsabilità.

di Stefano Brogioni FIRENZE La coltellata che uccise Maati Moubakir fu l'ultima. Venne sferrata sulla porta del bus su cui il 17enne di Certaldo, la mattina del 29 dicembre del 2024, a Campi Bisenzio, stava salendo per sfuggire alle precedenti aggressioni in cui era rimasto già ferito alla schiena e al volto. E' quanto ha riferito il medico legale Susanna Gamba, riferendo ieri mattina in aula bunker dinanzi alla corte d'assise (presieduta dal giudice Maria Dolores Limongi) gli accertamenti espletati sul cadavere della vittima. Parole, le sue, che suonano come una pesante condanna per Francesco Pratesi, l'imputato di 19 anni di Campi Bisenzio...