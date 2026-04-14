Ma lo fa pure agli altri? | Giulia Michelini spiazza a Belve Fagnani scoppia a ridere

A Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, si è verificato un momento inaspettato durante un’intervista quando l’attrice ha pronunciato una frase che ha colto di sorpresa l’intervistatrice. La scena ha suscitato una risata tra il pubblico presente, creando un episodio che ha attirato l’attenzione di chi segue il programma. La trasmissione torna in onda con il suo stile diretto e senza filtri, caratteristica che la distingue nel panorama televisivo.

Torna su Rai 2 l’appuntamento con Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che ha fatto delle interviste senza filtri il suo marchio di fabbrica. Tra gli ospiti figura Giulia Michelini, l’attrice amatissima dal pubblico per i suoi ruoli in Rosy Abate, Squadra antimafia e La regina di Palermo, insieme a Carlo Conti. E già dalle anticipazioni social, l’intervista all’attrice promette momenti decisamente inaspettati e anche molto divertenti. Nel breve video diffuso su Instagram, infatti, la conduttrice mette la Michelini alle strette con una delle sue domande più dirette: “Un difetto proprio sgradevole che si vergogna a dire davanti alle persone che si vergogna proprio adesso a farlo sapere?”.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Ma lo fa pure agli altri?”: Giulia Michelini spiazza a Belve, Fagnani scoppia a ridere Leggi anche: Giulia Michelini a Belve, il figlio a 19 anni e l’esperienza con l’ayahuasca: Fagnani travolta Belve, Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo ospitiCarlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo saranno gli ospiti della seconda puntata di Belve e risponderanno alle temutissime domande di...