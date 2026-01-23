Trump dice che Meloni vuole fare entrare l'Italia nel Board of Peace | Me l'ha detto lei

Donald Trump ha dichiarato di aver parlato con Giorgia Meloni riguardo al possibile ingresso dell’Italia nel Board of Peace per Gaza. Secondo quanto riferito, la premier avrebbe espresso l’intenzione di valutare questa adesione, che potrebbe influenzare la posizione del paese sulla questione. La conversazione si inserisce in un contesto di approfondimenti diplomatici e strategici, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Donald Trump ha riferito ai giornalisti di aver avuto una telefonata con Giorgia Meloni in merito al Board of Peace per Gaza, parlando di una possibile adesione dell'Italia all'iniziativa. Una ricostruzione in contrasto con le posizioni finora espresse dalla presidente del Consiglio che ha provocato l'immediata reazione critica delle opposizioni.

