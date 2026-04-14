Il Movimento 5 Stelle ha espresso solidarietà all'istituzione della presidenza del Consiglio, ma ha anche sottolineato che, se questa non si comporta come tale, ci si aspetta determinati comportamenti. La posizione arriva in un momento di tensione politica, con richiami a un atteggiamento di rispetto e responsabilità da parte delle istituzioni coinvolte. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di gestione e rappresentanza del potere esecutivo.

"Diamo solidarietà all'istituzione presidenza del Consiglio ma se non ti comporti come istituzione per anni ma ti comporti come leader politica prona a Trump per 4 anni fino a candidarlo Nobel per la pace", se "non partecipi alla Convention Repubblicana ma a quella Maga sposando il nazionalismo di Trump beh il nazionalismo è nazionalismo sempre e questa è la moneta con cui ti paga. Ci sono servi sciocchi, talmente sciocchi che anche i padroni poi li prendono in giro e questo è stato quello che ha fatto la presidente Meloni". Lo ha detto il capogruppo M5s Riccardo Ricciardi in Aula alla Camera. Quindi, ha aggiunto, "solidarietà...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - M5s, solidali a istituzione presidenza Consiglio ma per quattro anni proni a Trump

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