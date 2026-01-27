Software ECM nei pc dei magistrati l’Anm Nordio e Presidenza del Consiglio spieghino Intanto l’Agenzia per la cybersecurity tranquillizza ma i tanti dubbi restano

L’Associazione nazionale magistrati chiede chiarimenti a Nordio e a Palazzo Chigi sul software ECM. Dopo la trasmissione Report, permangono dubbi sulla sicurezza e sulla privacy dei computer dei magistrati italiani. L’Agenzia per la cybersecurity ha rassicurato, ma le preoccupazioni rimangono. È importante approfondire le implicazioni di questa tecnologia e garantire trasparenza e tutela dei dati sensibili.

Il ministro Carlo Nordio spieghi e Palazzo Chigi anche: è la richiesta dell' Associazione nazionale magistrati, dopo la visione integrale della puntata di Report di domenica scorsa sul software ECM che rende infiltrabili e controllabili i pc dei magistrati italiani. Il software, infatti, è in grado di accedere ai pc "generalmente chiedendo il permesso, ma che può essere tarato anche per entrare senza permesso" come ha dimostrato Report. Anm: "Pesanti interrogativi sul software ECM". Per il quale, il suo utilizzo, sarebbe avvenuto per volontà della Presidenza del Consiglio. Un'inchiesta, spiega l' Anm, che "porta pesanti interrogativi e desta grave preoccupazione.

