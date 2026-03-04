L' ultimo Consiglio provinciale di Stefanelli | Lascio un' istituzione più forte

Durante l'ultimo Consiglio provinciale, il presidente ha annunciato il suo addio, affermando di lasciare un’istituzione più forte. Sono stati illustrati interventi sulla riorganizzazione amministrativa, con 68 nuove assunzioni e attenzione alla valorizzazione del personale. È stato inoltre evidenziato il processo di digitalizzazione, che ha portato a una riduzione del 77% delle stampe cartacee, e sono stati citati investimenti di 47 milioni di euro nell’edilizia scolastica per lavori di messa in sicurezza.

L'addio del presidente uscente della Provincia. Le elezioni il 15 marzo Stefanelli parla per quasi un'ora, dopo alcuni punti ordinari, come le surroghe che hanno visto gli ingressi in Consiglio provinciale di Alessandro Porzi e di Ennio Afilani. Un discorso a metà tra il tecnico, con le cifre delle attività svolte in quattro anni, e le emozioni: Stefanelli ha infatti ricordato anche le delicate fasi della sua malattia, scoperta poche settimane dopo l'insediamento da presidente, avvenuto il 20 dicembre 2021, un passaggio aggiunto a braccio, alle quasi 30 pagine di relazione. Parla anche di Renio Monti, consigliere dimessosi in seguito alle indagini sul Comune di Cisterna, al quale invia "un sentimento di umana vicinanza".