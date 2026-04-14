LVMH sotto pressione | il lusso di Tiffany e Moët frena per il Medio Oriente

LVMH ha annunciato ricavi pari a 19,1 miliardi di euro nel primo trimestre. Nonostante una diminuzione del 6% dovuta alle fluttuazioni dei tassi di cambio, il fatturato a tassi di cambio costanti è rimasto stabile, con un aumento dell’1%. La società ha riscontrato rallentamenti nelle vendite di Tiffany e Moët & Chandon, attribuiti alle condizioni di mercato nel Medio Oriente.

Il colosso francese del lusso Lvmh ha registrato ricavi per 19,1 miliardi di euro nel primo trimestre, segnando una tenuta del fatturato a cambi costanti dell’1% nonostante una flessione del 6% se si considerano i cambi correnti. Questo risultato arriva in un periodo di forte instabilità geopolitica, influenzato dall’offensiva condotta da Israele e dagli Stati Uniti contro l’Iran verso la fine di febbraio, che ha frenato le speranze di una ripresa globale più marcata dopo i segnali positivi giunti dall’Asia alla fine dello scorso anno. L’impatto delle tensioni nel Golfo sul mercato del lusso. Le dinamiche belliche in Medio Oriente non sono rimaste confinate ai soli ambiti diplomatici, ma hanno colpito direttamente i bilanci dei grandi gruppi internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - LVMH sotto pressione: il lusso di Tiffany e Moët frena per il Medio Oriente Borsa Europa sotto scacco: crisi in Medio Oriente frena i listiniLe piazze finanziarie europee aprono la sessione di giovedì 09 aprile 2026 con segnali di indebolimento, influenzate dalle nuove tensioni... Medio Oriente, l’OMS lancia l’allarme: crisi sanitaria in rapido peggioramento tra sfollati e ospedali sotto pressioneL’escalation del conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti sempre più gravi anche sul piano sanitario. Argomenti più discussi: Lusso sotto pressione in vista delle trimestrali. A Dubai e Abu Dhabi crolli delle vendite a causa della guerra; Vendite LVMH nel primo trimestre sotto le stime per il conflitto in Medio Oriente; Moda, conti sotto pressione: Kering alla prova Gucci; Lusso: utili sotto pressione, il conflitto in Iran frena le vendite nei mall degli Emirati. Bene le vendite negli Usa, tenuta dei mercati europei e giapponese, crescita sostenuta in Asia. La guerra in Medio Oriente pesa negativamente per un -1% - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Starmer: "In Libano bombardamenti devastanti, Israele si fermi. Venga esteso con urgenza il cessate il fuoco" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com