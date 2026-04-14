Gravissimo lutto per l’ex calciatore | è morta la moglie

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio italiano con la recente perdita della moglie di un ex calciatore. La donna, di nome Susanna, è deceduta in circostanze non specificate. La notizia è stata comunicata dall’ex giocatore, che ha espresso il suo dolore senza dettagli aggiuntivi sulla vicenda. La notizia ha suscitato grande commozione tra i tifosi e i colleghi del settore.

Un lutto colpisce il mondo del calcio italiano e, in particolare, una delle sue figure più amate. L’ex calciatore ha annunciato la scomparsa della moglie Susanna, una presenza discreta ma fondamentale nella sua vita privata. La notizia ha suscitato immediatamente cordoglio e vicinanza, soprattutto tra tifosi e appassionati che negli anni hanno seguito la carriera dell’ex attaccante. A comunicare la perdita è stata la stessa famiglia, con parole che raccontano un dolore profondo e composto. Susanna viene ricordata come una compagna di vita che ha accompagnato l’ex calciatore con affetto e riservatezza, rimanendo sempre lontana dai riflettori ma centrale nel suo percorso umano.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Travolto da un’auto, è gravissimo. La moglie era morta per l’antitarlo. Il nuovo dramma sulla ProvincialeMONTAGNANO Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina nei pressi del centro abitato di Alberoro, nel comune di Monte San Savino.