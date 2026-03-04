Lutto per Massimo Caputi | morta la moglie Roberta Sciubba

Il giornalista sportivo Massimo Caputi ha annunciato sui social la scomparsa improvvisa della moglie, Roberta Sciubba. La notizia è stata condivisa con un messaggio di grande dolore, senza ulteriori dettagli. La morte della donna rappresenta un grave lutto per Caputi, che ha scelto di rendere pubblica questa perdita attraverso i propri canali.

Grave lutto per il giornalista sportivo Massimo Caputi. È morta improvvisamente la moglie Roberta Sciubba, notizia che lo stesso Caputi ha condiviso con un messaggio di grande dolore pubblicato sui social. In un post su Instagram, il giornalista ha voluto ricordare la compagna di vita con parole cariche di affetto e commozione. «Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile», ha scritto Caputi, ricordando il ruolo centrale che Roberta Sciubba ha avuto nella sua vita e in quella della famiglia. Crosetto in Parlamento: «Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia e riservatezza. Se ho sbagliato, mi scuso» Caputi ha poi aggiunto che il ricordo della moglie continuerà ad accompagnarlo: «Sarai sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

