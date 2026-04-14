Lutto per la morte del 15enne Sgt Sport chiude durante i funerali

Durante i funerali di Luigi Santarelli, il 15enne di Francavilla al Mare deceduto a causa di un malore durante un allenamento di tennis, la società sportiva Sgt Sport ha deciso di chiudere temporaneamente le attività. La chiusura si è verificata in segno di lutto e rispetto per il giovane e la sua famiglia. La cerimonia funebre si è svolta nel rispetto delle norme vigenti, attirando numerosi presenti.

Chiusura in segno di lutto per la Sgt Sport in occasione dei funerali di Luigi Santarelli, il 15enne di Francavilla al Mare morto nei giorni scorsi dopo un malore durante un allenamento di tennis a San Giovanni Teatino.La direzione della struttura ha comunicato che nella giornata di mercoledì 15.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Giugliano in lutto per la morte di Mimì ‘e Mezzone: domani i funerali Morte del piccolo Domenico: al Monaldi una messa durante i funerali a NolaQuesto pomeriggio alle ore 15, in contemporanea con i funerali del piccolo Domenico Caliendo a Nola, sarà celebrata una Santa Messa presso l’Ospedale... Il Circolo Tennis L’Aquila si stringe con affetto sincero alla famiglia di Luigi e al suo circolo SGT Sport SSD a rl - Tennis, offrendo loro tutta la nostra vicinanza. Ci uniamo nel pensiero e nella preghiera, affinché possano trovare la forza di affrontare un dolore ta - facebook.com facebook