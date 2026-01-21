Addio ci mancherai Lutto nel giornalismo italiano lascia ricordi incancellabili

Il mondo del giornalismo italiano piange la perdita di una figura amata, simbolo di professionalità e umanità. Per molti foggiani, il giornalista rappresentava un punto di riferimento quotidiano, un filo diretto con la realtà locale. La sua presenza si faceva ascoltare tra le mura di casa, accompagnando momenti di vita e di sport. La sua scomparsa lascia un vuoto che difficilmente si colmerà, ma anche ricordi indelebili di un mestiere svolto con passione e dedizione.

Per tanti foggiani il calcio non è mai stato solo novanta minuti in campo. Era una radio accesa in cucina, la tv locale in sottofondo e soprattutto una voce calda, ironica, familiare. Una voce che, da qualche giorno, si è spenta per sempre, lasciando un silenzio che fa davvero male. Chi è cresciuto con il Foggia nel cuore lo sa bene: certe domeniche le ricordi non per il risultato, ma per come te le ha raccontate qualcuno. Per generazioni quel qualcuno è stato Tonio Sepa, capace di trasformare una partita in un racconto popolare, pieno di emozioni, battute, rabbia e gioia condivise come in una grande famiglia.

