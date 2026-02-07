Lutto nel mondo del giornalismo sportivo per la morte a 54 anni di Michele Haimovici
Il mondo del giornalismo sportivo piange la perdita di Michele Haimovici, scomparso a 54 anni. La notizia ha colpito colleghi e amici, molti dei quali ricordano il suo impegno e la passione che metteva nel suo lavoro. Haimovici lascia un vuoto nel settore, dove era molto stimato per la sua professionalità.
EMPOLI – Grave lutto nel mondo del giornalismo sportivo per la morte, a 54 anni, di Michele Haimovici. A ricordarlo anche l’Empoli Fc. “Il presidente Fabrizio Corsi, la vicepresidente e amministratore delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Michele Haimovici, giornalista che per anni ha raccontato le vicende azzurre e che successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione del Club dal 2013 al 2017, venuto a mancare nella giornata di oggi”. “Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire – lo ricorda Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato azzurra –.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
