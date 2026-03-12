Croce Verde Bogliasco in lutto | addio al milite Roberto | Uomo raro

La Croce Verde Bogliasco piange la perdita di Roberto Vescina, morto a 58 anni dopo una grave malattia. Milite della pubblica assistenza, era noto per la sua disponibilità e il suo spirito di servizio. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale, che lo ricorda come un uomo raro. La notizia si diffonde tra i volontari e i cittadini della zona.

Aveva 58 anni Roberto Vescina, morto dopo una grave malattia. Ricordo toccante della pubblica assistenza: "Cuore immenso, dedizione instancabile e amore sincero per chi aveva bisogno" Croce Verde Bogliasco in lutto. All'età di 58 anni, dopo una grave malattia, è scomparso Roberto Vescina, un milite della pubblica assistenza conosciuto e stimato, sempre pronto e disponibile ad aiutare il prossimo. Un ultimo saluto sarà possibile sabato 14 marzo alle ore 14 in piazza XXVI Aprile a Bogliasco. Tantissimi i messaggi di cordoglio, toccante il ricordo della Croce Verde Bogliasco: "Ci sono anime che non si limitano a vivere, ma che accendono luce intorno a sé, illuminando la vita di chi hanno accanto con la loro bontà e generosità - si legge -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

