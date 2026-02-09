Scompare Antonio Zichichi genio italiano e pilastro della scienza mondiale Meloni | Gigante del nostro tempo

È scomparso Antonio Zichichi, uno dei più grandi scienziati italiani. Aveva 96 anni. La notizia ha colto di sorpresa il mondo della ricerca e tanti italiani che lo consideravano un punto di riferimento. Zichichi, noto per il suo talento e la sua passione per la fisica, lascia un vuoto difficile da colmare. La premier Meloni lo ricorda come un gigante del nostro tempo.

Antonio Zichichi, genio italiano e mente tra le più brillanti della scienza mondiale, è scomparso all'età di 96 anni. La notizia della dipartita del fisico e divulgatore scientifico, specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro le superstizioni, definite dallo scienziato una "Hiroshima culturale" si è diffusa inizialmente tra i membri della comunità scientifica come voce, per poi essere confermata dalla famiglia, attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale. Nella nota si legge: "Questa mattina si è spento nel sonno il professor Antonino Zichichi.

