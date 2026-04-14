L’Unione ha un guinzaglio lungo 37 miliardi

Il futuro primo ministro ungherese ha manifestato disponibilità ad aderire alle richieste della Commissione europea, tra cui quelle sul rispetto dello Stato di diritto. La motivazione principale è la volontà di riottenere i fondi europei, pari al 17% del prodotto interno lordo del paese, attualmente congelati. Questi fondi sono stati bloccati con l’obiettivo di esercitare pressione sul governo precedente.

Il futuro primo ministro magiaro si mostra accondiscendente verso le richieste della Commissione, come quelle sullo Stato di diritto, per un motivo molto semplice: sbloccare i fondi, congelati per ricattare il suo predecessore, che sommati fanno il 17% del loro Pil. Nelle elezioni, l’economia conta quasi sempre più di qualsiasi altra cosa. Nel 1992 Bill Clinton vinse le presidenziali Usa contro Bush padre proprio all’insegna dello slogan «È l’economia, stupido!», che il suo capo stratega James Carville aveva fatto scrivere su un cartello che campeggiava nella sede della campagna, come uno dei punti principali su cui puntare per battere il presidente uscente.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Unione ha un guinzaglio lungo 37 miliardi Cosa ha detto Trump nel discorso sullo stato dell’Unione più lungo della storiaRoma, 25 febbraio 2026 – Il più lungo discorso sullo State of the Union della storia degli USA si è chiuso dopo quasi un'ora e cinquanta minuti. Il più lungo e turbolento discorso di un Presidente degli Stati Uniti sullo stato dell’Unione: ecco cosa ha detto TrumpIl Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato ufficialmente inizio al primo discorso sullo Stato dell’Unione del suo secondo mandato. Argomenti più discussi: L’Unione ha un guinzaglio lungo 37 miliardi; L’Europa, al guinzaglio degli Usa, rimane paralizzata davanti a Israele; Trump, che si illudeva di mettere Leone al guinzaglio. La prima pagina de L'Unione Sarda di martedì 14 aprile Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 - facebook.com facebook Claudio Descalzi dice che l’Unione europea dovrebbe cancellare il divieto di importazione di gas dalla Russia per proteggersi dalla perdita delle forniture dal golfo Persico. Già un altro ad di Eni, Franco Bernabè, aveva espresso la stessa posizione. x.com