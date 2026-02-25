Il più lungo e turbolento discorso di un Presidente degli Stati Uniti sullo stato dell’Unione | ecco cosa ha detto Trump

Donald Trump ha pronunciato il suo discorso sullo Stato dell’Unione, motivato dalla crisi economica causata dalla pandemia. Ha elencato le sue strategie per rilanciare l’economia e ha promesso nuove misure di sostegno alle imprese. La lunga e intensa dichiarazione ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori, mentre alcuni critici hanno contestato le sue promesse. Il discorso si è concluso con un appello alla coesione nazionale.

I l Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato ufficialmente inizio al primo discorso sullo Stato dell’Unione del suo secondo mandato. Il suo ingresso nell’aula del Congresso è stato accolto da un’ovazione della fazione repubblicana: i parlamentari del Grand Old Party si sono alzati in piedi, intonando a gran voce il coro “USA! USA!”, trasformando per alcuni minuti l’aula legislativa in una platea elettorale. Il discorso sullo Stato dell’Unione del 2026 non è stato solo uno dei più tesi, ma è diventato ufficialmente il più lungo nella storia degli Stati Uniti. Donald Trump ha parlato per oltre un’ora e 40 minuti, superando il precedente record di Bill Clinton, che nel 2000 si era fermato a un’ora e 29 minuti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il discorso di Trump sullo stato dell’UnioneIl discorso di Trump sullo stato dell’Unione è stato il più lungo di sempre, e il presidente ha dedicato gran parte del suo intervento a elencare i successi delle sue politiche, anche se molti critici contestano alcune affermazioni.

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione e la lite con la deputata: «Hai ucciso degli americani» – Il videoUn discorso di Trump sullo Stato dell’Unione ha scatenato una furiosa lite con una deputata, che lo ha accusato di aver causato la morte di alcuni americani.

