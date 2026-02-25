Cosa ha detto Trump nel discorso sullo stato dell’Unione più lungo della storia

Donald Trump ha pronunciato il discorso più lungo sullo stato dell’Unione della storia americana, durato quasi due ore. La lunga durata è stata causata dalla volontà di affrontare numerosi temi, tra cui economia, sicurezza e politica interna. Durante il suo intervento, ha anche presentato nuove proposte legislative, suscitando reazioni contrastanti tra i politici presenti. Molti osservatori hanno notato come il discorso abbia coinvolto anche episodi di retorica più incisiva del solito.

Roma, 25 febbraio 2026 – Il più lungo discorso sullo State of the Union della storia degli USA si è chiuso dopo quasi un'ora e cinquanta minuti. Un record di durata, ma soprattutto un record di spettacolarizzazione. Più che un discorso sullo stato dell'Unione, quello di Donald Trump davanti al Congresso di martedì sera (le prime ore del mattino in Italia) è sembrato uno show politico costruito come un varietà televisivo, con ospiti, premi, provocazioni e pochi contenuti reali. Lo show iniziale. Fin dall'inizio si è capito il tono della serata. Trump ha aperto celebrando la squadra di hockey maschile degli Stati Uniti, medaglia d'oro olimpica, accolta da una standing ovation bipartisan. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il più lungo e turbolento discorso di un Presidente degli Stati Uniti sullo stato dell’Unione: ecco cosa ha detto TrumpDonald Trump ha pronunciato il suo discorso sullo Stato dell’Unione, motivato dalla crisi economica causata dalla pandemia.

Trump elogia l'”età dell’oro” nel discorso sullo stato dell’UnioneDurante il suo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente americano ha lodato l’“età dell’oro dell’America” per aver portato crescita economica e occupazione.

Trump – Discorso alla nazione | L’America secondo Trump

Trump, discorso record di 108 minuti tra proteste e silenziUn discorso record tra proteste e 'silenzi'. Donald Trump archivia il discorso sullo Stato dell'Unione con un nuovo primato. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato per 1h48', scrivendo - a modo su ... adnkronos.com

Cosa ha detto Trump nel discorso sullo stato dell’UnioneHa esaltato le sue politiche, descritto un paese «vincente» e in costante crescita economica, e aggiunto come sempre varie falsità ... ilpost.it

