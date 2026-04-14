Lululemon si trova al centro di un’indagine da parte del procuratore generale del Texas, che ha accusato il marchio di aver utilizzato sostanze chimiche permanenti nei suoi prodotti. La vicenda ha suscitato preoccupazioni tra i consumatori e ha portato a un aumento di attenzione sulle pratiche di produzione del brand. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda riguardo alle accuse.

Giorni di tensione per Lululemon. Il noto brand di abbigliamento yoga è ora sotto il mirino del procuratore generale del Texas. Che ha, infatti, reso noto che il suo ufficio sta indagando sulla possibile presenza delle cosiddette “sostanze chimiche permanenti”, quindi collegate a problemi di salute, nei capi del marchio di abbigliamento per lo yoga. Lululemon accusata di utilizzo di “sostanza chimiche permanenti” nei suoi prodotti. Tramite un comunicato apposito l’ufficio del procuratore generale del Texas, Ken Paxton, afferma che “Ricerche emergenti e le preoccupazioni dei consumatori hanno sollevato interrogativi sulla potenziale presenza di determinati materiali sintetici e composti chimici nei loro capi”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lululemon è accusata di utilizzo di “sostanze chimiche permanenti”

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