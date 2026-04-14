L' ultimo saluto ad Antonio Basile | Non sei dov' eri ma sei ovunque I palloncini la sciarpa dell' Inter e le canzoni Video

A Porto Cesareo si sono svolti i funerali di Antonio Basile, il ragazzo di 21 anni morto nella notte tra sabato e domenica. La cerimonia si è svolta tra palloncini, una sciarpa dell'Inter e canzoni. La comunità si è radunata per rendere omaggio al giovane e salutare l'ultimo addio. Un dolore profondo ha coinvolto amici, parenti e residenti del paese.

Un immenso dolore ha avvolto Porto Cesareo per l'ultimo saluto ad Antonio Basile, il 21enne morto all'alba di domenica. Il giovane, figlio del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Dino Basile, ha perso la vita in un drammatico schianto sulla provinciale Lecce-Arnesano: la sua Mercedes Glc ha improvvisamente perso il controllo, abbattendo il muro di cinta di una villa privata. In una piazza gremita la bara bianca è entrata nella chiesa della BvM del Perpetuo Soccorso. Sugli scalini gli amici, con indosso una maglia col suo volto e una frase: «Non sei più dov'eri, ma sei ovunque noi siamo, ti amiamo». Tantissime le...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - L'ultimo saluto ad Antonio Basile: «Non sei dov'eri ma sei ovunque». I palloncini, la sciarpa dell'Inter e le canzoni. Video L’ultimo saluto a Martina Bianchi. Commozione e palloncini neriPalloncini e grande commozione ieri mattina per l’ultimo addio alla 31enne Martina Bianchi, deceduta venerdì a causa di una grave malattia. Affari Tuoi, Stefano De Martino ad Antonio: “Sei matto”, il pacchista dell’Umbria cambia idea sul finale e vincePartita con lieto fine per Antonio della Regione Umbria: stasera, 25 gennaio 2026, il pacchista ha scelto di accettare l'assegno del dottore da...