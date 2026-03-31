Il comunicato ufficiale del Napoli su Lukaku | rischio fuori rosa e i retroscena sul fisioterapista belga Maesschalck

La SSC Napoli ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui comunica che Romelu Lukaku non si è presentato all'allenamento odierno a Castel Volturno. Il club ha specificato che la mancata risposta rappresenta una rottura ufficiale e ha fatto riferimento a possibili rischi di esclusione dal gruppo, citando anche questioni legate al fisioterapista belga.

LUKAKU-NAPOLI, LA ROTTURA UFFICIALE. La SSC Napoli ha diramato un durissimo comunicato ufficiale annunciando che Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione odierna a Castel Volturno. La società valuta provvedimenti disciplinari estremi, inclusa l’esclusione dalla rosa a tempo indeterminato. Alla base del braccio di ferro c’è la volontà dell’attaccante di gestire il proprio recupero fisico in Belgio affidandosi al suo fisioterapista storico, Lieven Maesschalck. Questa gestione medica “personalizzata” e fuori dal controllo del club ricalca esattamente le dinamiche conflittuali già vissute dal giocatore ai tempi del Chelsea (2021-2022) e dell’ Inter (2022-2023), sempre in prossimità di un Mondiale. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Il comunicato ufficiale del Napoli su Lukaku: rischio fuori rosa e i retroscena sul fisioterapista belga Maesschalck Articoli correlati Leggi anche: Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga: il comunicato ufficiale del Napoli Ultimatum Napoli per Lukaku, il belga può finire fuori rosaCome riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il caso del calciatore belga non è ancora chiuso, con il Napoli che ha dato un’ultimatum... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Il comunicato ufficiale del Napoli su... Temi più discussi: Comunicato Ufficiale n. 90 del 26 marzo 2026 – D.P. Napoli; Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga: il comunicato ufficiale del Napoli; Comunicato Ufficiale n. 91 del 27 marzo 2026 - D.P. Napoli - ABBREVIAZIONI TERMINI GIUSTIZIA SPORTIVA - CLASSIFICHE PROVVISORIE UNDER 17 UNDER 15 - ERRATA CORRIGE - LISTE BLOCCATE AGGIORNATE; KIMBO SCELTO COME CAFFÈ UFFICIALE DELLA LOUIS VUITTON 38a AMERICA’S CUP DI NAPOLI. La nota ufficiale del Napoli sul caso Romelu LukakuLa società campana ha diramato un comunicato ufficiale sulla situazione dell'attaccante belga. msn.com Lukaku Napoli, comunicato ufficiale del club dopo il mancato ritorno dell’attaccante a Castel Volturno. La notaLukaku Napoli, comunicato ufficiale del club dopo il mancato ritorno dell'attaccante a Castel Volturno. La nota ... calcionews24.com Bimbo Napoli: interrogatori cardiochirurghi Oppido e Bergonzoni (AGI) - Napoli, 31 mar. - Sono iniziati questa mattina davanti al gip Mariano Sorrentino gli interrogatori del primario, cardiochirurgo dell'ospedale Monaldi di Napoli Guido Oppido e della seconda - facebook.com facebook Unione industriali Napoli, ecco la squadra del presidente designato Genna. Due i vice presidenti, Alessandro Di Ruocco e Marilù Faraone Mennella #ANSA x.com