Lukaku atteso il 20 aprile | il Napoli segue il recupero

Romelu Lukaku dovrebbe tornare in campo il 20 aprile. Il Napoli sta monitorando attentamente il suo percorso di recupero, che è stato nuovamente programmato per quella data. La sua presenza potrebbe influenzare le prossime partite, ma finora non sono stati forniti dettagli sulle modalità del suo ritorno in campo. La società segue da vicino l’evolversi della sua condizione fisica e il rispetto delle tempistiche indicate.

Il rientro di Romelu Lukaku è stato nuovamente fissato. Dopo le indicazioni arrivate nei giorni scorsi, l’attaccante belga è ora atteso a Napoli all’inizio della prossima settimana, con lunedì 20 aprile come data di riferimento. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che ricostruisce la situazione del centravanti ancora fermo in Belgio. Lukaku ha scelto di restare lì già durante la sosta, continuando a seguire un programma personalizzato per il problema all’ileopsoas. Una decisione presa in contrasto con la richiesta del club, che avrebbe voluto il suo rientro in Italia e che, proprio per questo, ha aperto un procedimento disciplinare. Nel frattempo, però, il rapporto operativo tra le parti non si è interrotto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku atteso il 20 aprile: il Napoli segue il recupero Lukaku, rientro a Napoli fissato per il 20 aprileLontano dagli occhi, lontano da Castel Volturno, e soprattutto lontano dalle direttive della società. Corriere dello Sport: “Lukaku, rientro rinviato: Big Rom atteso il 20, stagione da incubo”Corriere dello Sport: “Lukaku, rientro rinviato: Big Rom atteso il 20, stagione da incubo”"> Il ritorno slitta ancora. #Lukaku non trattiene l’emozione dopo #VeronaNapoli #DAZN #SerieA Non solo in campo, Parma-Napoli si giocherà anche nel post-partita: ‘MERITO’ DI LUKAKU Il centravanti belga, ancora in patria per curare i propri problemi fisici, è infatti atteso a Napoli a partire dalla prossima settimana, ma tutto potrebbe essere nuovamen - facebook.com facebook Caso #Lukaku, l'attaccante belga atteso in Italia dopo #ParmaNapoli #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com