Corriere dello Sport | Lukaku rientro rinviato | Big Rom atteso il 20 stagione da incubo

Il calciatore non potrà tornare in campo nel periodo previsto e il suo rientro è stato fissato per il 20 del mese. La stagione della squadra è stata segnata da numerosi infortuni e questa assenza si aggiunge ai problemi già presenti. La società ha comunicato ufficialmente il rinvio, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi. La squadra si prepara a proseguire senza il suo attaccante, che continuerà a lavorare per recuperare la forma.

"> Il ritorno slitta ancora. Romelu Lukaku non sarà a Napoli in questa settimana, ma è atteso soltanto all’inizio della prossima, con rientro fissato intorno a lunedì 20. Come racconta Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il centravanti belga ha scelto di restare in Belgio per proseguire il recupero dall’infortunio all’ileopsoas, nonostante la richiesta del club di rientrare, situazione che ha portato anche all’apertura di un procedimento disciplinare. Fabio Tarantino del Corriere dello Sport sottolinea come Lukaku stia continuando il lavoro personalizzato e la riabilitazione, mantenendo un contatto costante con il Napoli per condividere dati e aggiornamenti sulle sue condizioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lukaku, rientro rinviato: Big Rom atteso il 20, stagione da incubo” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Big Rom ci sarà” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Lukaku, è tempo di primavera: Big Rom arma Champions” Argomenti più discussi: LUKAKU-NAPOLI, ANCORA TENSIONI: IL RIENTRO DI BIG ROM A CASTEL VOLTURNO RISCHIA DI SLITTARE; Caso Lukaku, svelata la data del rientro a Napoli: previsto colloquio con Conte – CdS; Se torni ti pago il biglietto di ritorno | LUKAKU A NAPOLI: così è stato convinto da Conte; Nessuno in campo quanto Hojlund, il Maradona aspetta: il gol manca da tre mesi. Big Rom continua ad esser un caso e ancora una volta il suo rientro in città è pieno di mistero - facebook.com facebook Ultimatum a Lukaku, tornerà martedì Big Rom ha già fatto la sua scelta x.com