Luca Telese - La scorta di Enrico Quando i supereroi lavoravano per il Pci

Un articolo analizza la vita di alcuni membri della resistenza italiana, descrivendo il loro passato legato alla lotta contro il fascismo e le difficoltà affrontate, come la fame e la violenza. Viene illustrato come alcuni di loro abbiano successivamente lavorato in ambienti civili, tra cui le fabbriche, e come le loro esperienze siano state influenzate dagli ideali della resistenza. La narrazione si concentra sui percorsi personali e sul ruolo che hanno avuto nel periodo postbellico.