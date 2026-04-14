Luca Telese - La scorta di Enrico Quando i supereroi lavoravano per il Pci
Un articolo analizza la vita di alcuni membri della resistenza italiana, descrivendo il loro passato legato alla lotta contro il fascismo e le difficoltà affrontate, come la fame e la violenza. Viene illustrato come alcuni di loro abbiano successivamente lavorato in ambienti civili, tra cui le fabbriche, e come le loro esperienze siano state influenzate dagli ideali della resistenza. La narrazione si concentra sui percorsi personali e sul ruolo che hanno avuto nel periodo postbellico.
I protagonisti di questa storia vengono dalla resistenza: al fascismo, alla violenza, alla fame. Hanno percorso vie diverse: dalle montagne partigiane alle catene di montaggio. Sono arrivati a una medesima destinazione: il Partito comunista italiano. Che a un certo punto delle loro vite si.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Luca Telese ospite della rassegna "Parlare Futuro": al Teatro Giacconi riflessioni su Enrico BerlinguerANCONA - Sarà il giornalista e scrittore Luca Telese l’ospite della sesta serata della rassegna “Parlare Futuro”, il ciclo di incontri dedicato ai...
Leggi anche: Il giornalista Luca Telese racconta Berlinguer: "Onestà e rigore etico"