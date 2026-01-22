Luca Telese ospite della rassegna Parlare Futuro | al Teatro Giacconi riflessioni su Enrico Berlinguer
Luca Telese sarà ospite della sesta serata della rassegna “Parlare Futuro” al Teatro Giacconi di Ancona. L’evento si propone di approfondire temi attuali e di riflettere sul ruolo di figure storiche come Enrico Berlinguer. Un’occasione per ascoltare un punto di vista critico e approfondito su questioni di rilevanza sociale e politica, in un contesto di confronto e dialogo.
ANCONA - Sarà il giornalista e scrittore Luca Telese l’ospite della sesta serata della rassegna “Parlare Futuro”, il ciclo di incontri dedicato ai temi più urgenti e significativi della contemporaneità. Il prossimo 29 gennaio (anziché venerdì 23 come inizialmente previsto) alle ore 21.15 presso.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Il giornalista Luca Telese a San Severo con il suo nuovo libro ‘La scorta di Enrico Berlinguer'Venerdì 16 gennaio, Luca Telese sarà a San Severo presso la Palazzina Liberty di Piazza Tondi alle 18, per presentare il suo nuovo libro, ‘La scorta di Enrico Berlinguer’.
