Luca Telese ospite della rassegna Parlare Futuro | al Teatro Giacconi riflessioni su Enrico Berlinguer

Luca Telese sarà ospite della sesta serata della rassegna “Parlare Futuro” al Teatro Giacconi di Ancona. L’evento si propone di approfondire temi attuali e di riflettere sul ruolo di figure storiche come Enrico Berlinguer. Un’occasione per ascoltare un punto di vista critico e approfondito su questioni di rilevanza sociale e politica, in un contesto di confronto e dialogo.

