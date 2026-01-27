Luca Telese, noto giornalista, sarà protagonista al teatro comunale Tullio Giacconi di Chiaravalle giovedì 29 alle 21.15. L'evento offre l'occasione di approfondire il suo racconto su Enrico Berlinguer, centrato sui valori di onestà e rigore etico. Un appuntamento dedicato a chi desidera conoscere meglio la figura storica e politica del leader del PCI, attraverso un intervento che unisce testimonianza e analisi.

Il giornalista Luca Telese protagonista giovedì 29 (ore 21.15) al teatro comunale Tullio Giacconi di Chiaravalle. Telese presenterà i suoi due libri dedicati a Enrico Berlinguer, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione su una delle figure politiche più alte e moralmente autorevoli della storia repubblicana italiana. "In tempi difficili e disorientati come quelli che stiamo vivendo – spiegano dal Comune di Chiaravalle – ricordare Berlinguer significa tornare a interrogarsi sul senso più autentico della politica come servizio, sulla possibilità di un impegno pubblico fondato su onestà, rigore etico e attenzione costante verso gli oppressi, la gente comune, gli ultimi, e sulla capacità di opporre il bene comune agli interessi dei pochi e ai poteri forti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giornalista Luca Telese racconta Berlinguer: "Onestà e rigore etico"

Approfondimenti su Luca Telese

Venerdì 16 gennaio, Luca Telese sarà a San Severo presso la Palazzina Liberty di Piazza Tondi alle 18, per presentare il suo nuovo libro, ‘La scorta di Enrico Berlinguer’.

Luca Telese sarà ospite della sesta serata della rassegna “Parlare Futuro” al Teatro Giacconi di Ancona.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Luca Telese

Argomenti discussi: Il giornalista Luca Telese racconta Berlinguer: Onestà e rigore etico; Luca Telese ospite della rassegna Parlare Futuro: al Teatro Giacconi riflessioni su Enrico Berlinguer; Parlare Futuro: Luca Telese e l’eredità di Berlinguer al Teatro Comunale di Chiaravalle; Luca Telese ospite della rassegna 'Parlare Futuro': al Teatro Giacconi riflessioni su Enrico Berlinguer.

Il giornalista Luca Telese racconta Berlinguer: Onestà e rigore eticoIl giornalista Luca Telese protagonista giovedì 29 (ore 21.15) al teatro comunale Tullio Giacconi di Chiaravalle. Telese presenterà i ... msn.com

Il giornalista Luca Telese a San Severo con il suo nuovo libro ‘La scorta di Enrico Berlinguer'Luca Telese sarà a San Severo venerdì 16 gennaio. Giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo italiano tra i più apprezzati e conosciuti in Italia, Telese nella Palazzina Liberty di Piazza T ... foggiatoday.it

"Parlare Futuro": Luca Telese ricorda Enrico Berlinguer il 29 gennaio al Teatro Giacconi di Chiaravalle https://marcheinfinite.com/2026/01/24/parlare-futuro-luca-telese-ricorda-enrico-berlinguer-il-29-gennaio-al-teatro-giacconi-di-chiaravalle/ - facebook.com facebook

#InOnda torna questa sera alle 20:30 su #La7 con Marianna Aprile e Luca Telese. Vi aspettiamo! x.com