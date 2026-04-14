Luca Spada voleva uccidersi con una iniezione di aria

Domani, mercoledì 15 aprile alle 15, un giovane di 27 anni sarà interrogato dalla giudice per le garanzie. Si tratta di un residente di Meldola, conosciuto con un soprannome, che ha tentato di togliersi la vita ingerendo aria attraverso un'iniezione. La sua notizia ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media locali.

Domani, mercoledì 15 aprile alle 15, Luca Spada, 27 anni di Meldola (Forlì-Cesena), noto come “ Spadino ”, si presenterà davanti alla Gip per l’interrogatorio di garanzia. Autista soccorritore della Croce Rossa, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario per la morte di almeno sei anziani avvenuta durante trasporti in ambulanza nel 2025.Le indagini ruotano soprattutto intorno alla morte dell’85enne Deanna Mambelli (25 novembre 2025). L’autopsia ha rilevato segni di embolia gassosa, provocata da iniezione d’aria in endovena. Siringhe e bisturi, strumenti che Spada non avrebbe dovuto avere, sono stati trovati nelle sue tasche o sull’ambulanza dopo decessi di pazienti non terminali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Luca Spada voleva uccidersi con una iniezione di aria" Leggi anche: Luca Spada, accusato di aver ucciso 5 anziani in ambulanza con un’iniezione Luca Spada e i morti in ambulanza: "Uccisi con la tecnica della bolla d'aria"Arrestato con il sospetto di avere ucciso anziani durante il trasporto in ambulanza: in manette con l'accusa di omicidio volontario è finito Luca...