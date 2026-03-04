Luca Spada accusato di aver ucciso 5 anziani in ambulanza con un’iniezione

Luca Spada, 27 anni e padre di un figlio, è l’autista accusato di aver causato la morte di almeno cinque anziani durante il trasporto in ambulanza a Forlimpopoli, vicino a Forlì. Conosciuto anche come “Spadino”, si trova al centro di un procedimento legale per aver somministrato un’iniezione che avrebbe portato alla morte delle vittime. La vicenda si svolge nella zona di Forlimpopoli.

Si chiama Luca Spada, ha 27 anni, un figlio, il suo soprannome è “Spadino“. È lui l’autista accusato di aver ucciso almeno cinque anziani durante il trasporto in ambulanza a Forlimpopoli, dalle parti di Forlì. Spada è autista soccorritore e la procura lo accusa di «omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso». Ovvero con delle iniezioni. Probabilmente d’aria. Cinque pazienti morti tra febbraio e novembre 2025 potrebbero essere deceduti a causa di un’embolia. Altre tre donne anziane decedute avevano a che fare con l’indagato. In tutti i casi si trattava di trasferimenti secondari, cioè non urgenti. 🔗 Leggi su Open.online

Accusato di aver ucciso un uomo in corsia, la rivelazione choc: "Non era un infermiere"Non solo avrebbe maltrattato e ucciso, ma avrebbe anche mentito sui suoi titoli universitari per farsi assumere.

