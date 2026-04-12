Luca Spada e i morti in ambulanza | Uccisi con la tecnica della bolla d' aria

Un giovane di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso anziani durante il trasporto in ambulanza. Le autorità hanno riferito che l’uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario e si trova ora in custodia. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di quanto avvenuto durante i trasporti sanitari. Le forze dell’ordine stanno esaminando le circostanze e le eventuali responsabilità.

Arrestato con il sospetto di avere ucciso anziani durante il trasporto in ambulanza: in manette con l'accusa di omicidio volontario è finito Luca Spada, 27enne di Meldola. E l'ipotesi che si fa strada in Procura è che, per uccidere, abbia usato la tecnica delle iniezioni d'aria. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Forlì insieme ai militari del Nas di Bologna, che hanno condotto il giovane in carcere su disposizione del gip. L’indagine, coordinata dalla Procura guidata da Enrico Cieri, ruota attorno a una serie di decessi sospetti avvenuti nel 2025 durante trasferimenti sanitari di anziani, tutti accomunati dalla presenza dell’indagato a bordo dei mezzi di soccorso.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Luca Spada e i morti in ambulanza: "Uccisi con la tecnica della bolla d'aria" Anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista Luca Spada: «Uccisi con la tecnica dell'effetto bolla d'aria»È stato arrestato - con l'accusa di omicidio volontario - Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell'ambito dell'indagine della Procura di... Morti in ambulanza, c’è la svolta: arrestato Luca SpadaLe indagini sui decessi sospetti avvenuti nel forlivese hanno registrato una svolta improvvisa, aprendo scenari inquietanti su una serie di episodi...