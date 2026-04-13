L’inchiesta su Luca Spada, 27enne di Forlì noto come “Spadino”, si amplia con nuove intercettazioni che coinvolgono la compagna. In una conversazione, lei gli chiede se abbia causato due morti e lo rimprovera per il fatto. Spada è stato arrestato e accusato di aver somministrato sostanze letali ai pazienti durante il trasporto in ambulanza, prima dell’arrivo in ospedale.

Si allarga e assume contorni sempre più gravi l’inchiesta che coinvolge Luca Spada, 27enne di Forlì conosciuto come “Spadino”, arrestato e accusato di aver iniettato sostanze letale ai pazienti in ambulanza prima che giungessero in ospedale. Al centro degli accertamenti della Procura c’è il sospetto che il giovane soccorritore abbia avuto un ruolo diretto in una serie di morti avvenute durante i trasporti sanitari. Il primo episodio contestato riguarda una donna di 85 anni deceduta il 25 novembre scorso, proprio dall’autopsia su quel caso si è aperto uno scenario investigativo più ampio, che ipotizza il coinvolgimento di Spada anche in altri decessi sospetti, verificatisi in ambulanza prima dell’arrivo in ospedale o immediatamente dopo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Luca Spada, le intercettazioni choc della compagna: “Oggi hai fatto due morti? Bravo”

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Anziani morti in ambulanza, intercettazioni choc dell'autista Luca Spada: "Mi è piaciuto farlo, lo rifarò, soffrono troppo"Spada era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso sui quali 5 anziani pazienti sono deceduti durante il trasporto.

Luca Spada, le telefonate choc dell'autista di ambulanze: «Hai fatto due morti Bravo»