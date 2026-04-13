Luca Spada due morti oggi? Bravo! | l' agghiacciante telefonata con la compagna

Un’intercettazione telefonica tra Elena, compagna di Luca Spada, noto come Spadino e autista dell’ambulanza della Croce Rossa, rivela una conversazione in cui si sente un commento inquietante:

Non era all’oscuro di quanto avveniva. Elena, compagna di Luca Spada, detto Spadino, l’autista dell’ambulanza della Croce Rossa arrestato a Forlì, appare ben consapevole delle attività illecite del compagno, nonostante non risulti indagata.Le intercettazioni telefoniche agli atti dell’inchiesta rivelano dialoghi espliciti. Il 31 ottobre, alle 8.35 del mattino, Elena chiede candidamente al compagno: "Stai facendo secco un altro vecchio?". Spadino replica: "No sono qui con R. che dobbiamo prendere una vecchia per Ravenna. Un’Alibabà per Ravenna dobbiamo prendere". Il giorno successivo, a fine giornata, la donna domanda: " Tutto ok? Hai lavorato?".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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