Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset. Le voci di crisi aumentano, e tra accuse e tagli alla produzione, la tensione cresce. La conduttrice sembra pronta a prendere una decisione che potrebbe cambiare il suo futuro in tv.

Maria De Filippi verso l’addio a Mediaset? Tra accuse, tagli e voci di crisi, ecco cosa sta succedendo davvero. In televisione, quando un volto noto parla, l’eco rimbalza ovunque. Ma quando a farlo è Claudio Lippi, veterano dell’intrattenimento e volto storico del piccolo schermo, il boato è di quelli che non si ignorano. Le sue recenti dichiarazioni – ancora prive di conferme, ma dal tono inequivocabile – hanno lanciato un sasso nello stagno della tranquillità apparente di Mediaset, facendo emergere correnti sotterranee che raccontano di un sistema sempre più fragile e spaccato. Quella che fino a ieri sembrava una fortezza blindata, oggi mostra segni di cedimento. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Belen Rodriguez mette a tacere le voci di un presunto attrito con Maria De Filippi e chiarisce che il suo addio a Mediaset non ha nulla a che vedere con la conduttrice.

Maria De Filippi lascia Mediaset: L’ipotesi che fa tremare la TV italiana!

Argomenti discussi: Uomini e Donne, Ciro lascia lo studio: ho infranto il regolamento. La reazione di Maria De Filippi; Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza con Gemma: Mario non ti ha mai voluto; Amici 25, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli e lei lascia lo studio; C'è Posta per Te, Antonino tradisce 4 volte la moglie Micaela, Maria De Filippi: E' un cretino. Come è andata a finire.

Maria De Filippi perde un volto amatissimo di Amici: il motivo dell’addio è inaspettatoGiulia Stabile dice addio ad Amici. La ballerina è stata scelta da una nota star spagnola come ballerina del corpo di ballo per un tour. donnaglamour.it

Giulia Stabile lascia Amici: la nuova carriera della ballerina, con il permesso di Maria De FilippiL’artista, reduce anche dall’ultima edizione di Tu si que vales, partirà in tour con una delle star più acclamate della scena mondiale ... msn.com

Mediaset contro Corona per 160 milioni di euro. Da Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi, chi c’è dietro la denuncia: https://fanpa.ge/nGm5s facebook

Tutti contro Corona. Fanno causa Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi... e Mediaset chiede 160 milioni di danni x.com