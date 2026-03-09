Valeria | Se Louis amava veramente Manuela non avrebbe avuto dei fugaci rapporti sessuali sulle scale

Durante l'udienza, Valeria Bartolucci ha affermato che, secondo lei, se Louis Dassilva amasse davvero Manuela, non avrebbe avuto rapporti occasionali sulle scale. La donna è al centro del procedimento per l’omicidio di Pierina Paganelli, una donna di 78 anni uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. Louis Dassilva è l’unico imputato nel processo.

E' ancora Valeria Bartolucci la protagonista dell'undicesima udienza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne assassinata il 3 ottobre del 2023 con 29 coltellate, e per il quale l'unico imputato è il metalmeccanico senegalese Louis Dassilva marito della Bartolucci. Se, quella dello scorso 23 febbraio, si era incentrata sui rapporti con Manuela Bianchi, nuora della vittima ed amante di Dassilva, quella di oggi è ripartita con le domande del pubblico ministero Daniele Paci inerenti alla relazione extraconiugale tra l'imputato e la vicina di casa e sulla sera dell'omicidio. Louis, che già nelle precedenti udienze aveva fatto parlare di sé per il proprio abbigliamento, oggi si è presentato in aula con un disqoir, abito tipico senegalese, grigio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

