Lotta salvezza La Pro Patria allontana il verdetto Poker in trasferta con la Dolomiti

Nel posticipo del lunedì sera allo Zugno Tauri, la Pro Patria ha ottenuto una vittoria per 4-2 in trasferta contro la Dolomiti Bellunesi. La gara ha permesso ai biancoblù di allontanare temporaneamente il rischio di retrocessione, mantenendo aperta la speranza di salvezza. La sfida si è conclusa con un poker di reti per la squadra ospite, che ha conquistato i tre punti sul campo avversario.

Nel posticipo del lunedì sera allo Zugno Tauri la Pro Patria vince 4-2 in casa della Dolomiti Bellunesi e rinvia per il momento la retrocessione. Per questa partita della verità, contro il 4-3-1-2 dei veneti, Francesco Bolzoni opta ancora per il 4-3-3, ma con una mediana inusuale: davanti a Sala, linea difensiva con Mora, Sassaro, Motolese e Felicioli, Ferri regista con Tunjov e Frosali mezzali e tridente offensivo con il cannoniere Mastroianni affiancato da Giudici a destra e Renelus a sinistra. Si parte sotto la pioggia, con un buon ritmo, anche se non si registrano pericoli per entrambe le porte. Al 18’ arriva il vantaggio da parte biancoblù: Renelus serve Giudici, il cui diagonale è imparabile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lotta salvezza. La Pro Patria allontana il verdetto. Poker in trasferta con la Dolomiti Leggi anche: Virtus Verona in trasferta contro la Pro Patria: sfida cruciale nel girone A di Serie C. Calcio Primavera 3 Sconfitta amara a Mantova. Il 21 marzo sarà recuperata la gara con la Pro PatriaSconfitta beffarda a Mantova per gli azzurrini di Andrea Danesi che hanno perso 3 a 2 nella 19ª giornata del campionato Primavera 3 all’ultimo... #SerieC gr.A: Dolomiti Bellunesi-Pro Patria 2-4 Renate-Pro Vercelli 2-1 gr.C: Benevento-Cavese 0-1 Crotone-Catania 2-0 Picerno-Cosenza 3-1 #calcio #football x.com Calcio serie C, la Dolomiti Bellunesi le prende dalla Pro Patria - facebook.com facebook