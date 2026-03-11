Gli azzurrini di Andrea Danesi hanno perso 3 a 2 contro il Mantova nella 19ª giornata del campionato Primavera 3. La partita si è conclusa all’ultimo minuto di recupero, con il gol decisivo che ha deciso il risultato. La gara si è giocata il 21 marzo, e la squadra avrà occasione di recuperarla il prossimo giorno contro la Pro Patria.

Sconfitta beffarda a Mantova per gli azzurrini di Andrea Danesi che hanno perso 3 a 2 nella 19ª giornata del campionato Primavera 3 all’ultimo secondo dell’ultimo minuto di recupero. Il match è stato molto equilibrato nel primo tempo con la Carrarese che si è portata in vantaggio su rigore trasformato da Liberali e procurato da Baroncelli. Sempre dal dischetto ha pareggiato il Mantova su un fallo fatto da Saitta. Gli apuani hanno disputato anche una buona ripresa contro una squadra forte, fisica e seconda in classifica. Su un lancio lungo hanno preso il 2 a 1 ma sono riusciti a riprenderla e poi hanno sbagliato clamorosamente la palla del possibile 3 a 2 con Di Tonno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio Primavera 3 Sconfitta amara a Mantova. Il 21 marzo sarà recuperata la gara con la Pro Patria

