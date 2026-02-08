E' morto l' ambasciatore Fabio Pigliapoco il corpo senza vita ritrovato dalla moglie | Figura di altissimo profilo istituzionale e umano

Questa mattina ad Ancona è stato trovato morto l’ambasciatore Fabio Pigliapoco, 80 anni. La moglie lo ha scoperto senza vita nella loro casa di via Bernabei. La notizia ha colpito molti in città, dove era molto conosciuto.

ANCONA – E' morto questa mattina l’ambasciatore Fabio Pigliapoco, aveva 80 anni. A scoprire il corpo senza vita dell'uomo, molto conosciuto in città, è stata la moglie nella loro abitazione di via Bernabei. Quando i soccorsi sono giunti sul posto l'uomo era già deceduto. Nato ad Ancona, Pigliapoco si era formato alla Università La Sapienza, laureandosi in Scienze Politiche. Nel 1971 era entrato al Ministero degli Affari Esteri, svolgendo una lunga e autorevole carriera diplomatica. Per anni ambasciatore in Repubblica Ceca e Croazia, ha svolto incarichi importanti anche a Washington e Londra.🔗 Leggi su Anconatoday.it

E' morto ad Ancona all'età di 80 anni l'ambasciatore Fabio Pigliapoco(ANSA) - ANCONA, 08 FEB - E' morto ad Ancona, all'età di 80 anni, l'ambasciatore Fabio Pigliapoco, una lunga carriera diplomatica alle spalle ma il cui nome resta legato all'Iniziativa Adriatico Ionic ... msn.com

Addio all'ambasciatore Fabio Pigliapoco, trovato morto dalla moglie. E' stato il padre dell'iniziativa Adriatico IonicaANCONA - È stato trovato senza vita questa mattina presto e la notizia ha suscitato profondo cordoglio non solo ad Ancona ma in tutta la ... msn.com