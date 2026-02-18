Csm | Schlein ' discorso Mattarella altissimo profilo va ringraziato'

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato oggi al plenum del Csm, suscitando grande attenzione. La sua relazione ha toccato temi delicati e ha evidenziato l’importanza di mantenere l’indipendenza della magistratura. Durante il discorso, Mattarella ha sottolineato il ruolo chiave delle istituzioni nella lotta alla corruzione e ha invitato a rafforzare la fiducia tra cittadini e giudici. La sua presenza ha rafforzato il dialogo tra politica e giustizia, suscitando reazioni diverse tra le forze politiche e giudiziarie.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto oggi un discorso di altissimo profilo al plenum del Consiglio superiore della magistratura. Sono parole, le sue, che vanno ascoltate e per le quali va ringraziato. In particolare per aver ricordato il necessario rispetto reciproco tra le istituzioni per il bene del Paese". Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.