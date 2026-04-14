In un'intervista rilasciata a Repubblica, Claudio Lotito ha parlato delle difficoltà legate all'acquisto di giocatori italiani nel campionato nazionale, evidenziando che l'acquisto di prodotti italiani comporta un gravame fiscale del 22%. Ha anche spiegato come all'estero l'acquisto avvenga senza l'aggiunta dell'IVA, rendendo più conveniente l'acquisto di giocatori provenienti da altri paesi. La discussione ha toccato anche motivi legati al suo sostegno o meno a certi personaggi dello sport.

Intervistato da Repubblica, Claudio Lotito ha spiegato sia perché non sostiene Malagò, sia perché è complesso acquistare in Italia. Le parole di Lotito. Ha pensato a un nome come possibile commissario? “Non è questo il punto. La politica, nominando un commissario, si potrebbe assumere l’onere di fare delle riforme indispensabili e inderogabili, poi si vedrà chi sarà deputato ad attuarle. Certamente il commissario avrebbe i poteri per farle, sulla base delle indicazioni del governo. Solo una figura del genere può riformare il calcio.” Per questo non sostiene Malagò? “Io non sono contro di lui. Non è una questione ad personam. Il mio ragionamento è più largo, guarda alla struttura.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lotito: “Pochi italiani in campionato? Comprando in Italia c’è un gravame del 22%. All’estero acquisti senza Iva”

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