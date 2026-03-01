75% italiani senza investimenti | paura e pochi soldi bloccano

Secondo una ricerca di YouGov per la fintech XTB, il 75% degli italiani non ha fatto investimenti nell’ultimo anno. La maggior parte delle persone intervistate dichiara di avere poche risorse economiche e di essere frenata dalla paura, che li spinge a mantenere i soldi fermi sui conti. Solo una minoranza ha deciso di mettere capitale in strumenti finanziari o altri investimenti.

Il 75% degli italiani non ha effettuato alcun investimento nell'ultimo anno, secondo una ricerca condotta da YouGov per conto della fintech XTB. Il dato emerge in un contesto di crescente digitalizzazione dei servizi finanziari, ma anche di profonda cautela culturale e di barriere psicologiche che frenano l'accesso ai mercati. Il 28% dei non investitori dichiara apertamente di temere la perdita del proprio denaro, mentre il 41% indica di non disporre di un capitale iniziale sufficiente. Questa combinazione di paura e mancanza di risorse economiche definisce un quadro di riluttanza diffusa verso la gestione attiva del risparmio, con implicazioni che vanno ben oltre la semplice scelta finanziaria.