Il referendum sulla giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026, con cittadini italiani all’estero chiamati a votare. Le scadenze per la presentazione delle candidature e delle richieste di voto dall’estero sono state stabilite, e le modalità di partecipazione devono essere seguite attentamente. Gli italiani residenti all’estero che desiderano votare devono rispettare le procedure previste, rispettando le date stabilite dal calendario elettorale.

Con l’avvicinarsi delle date del 22 e 23 marzo 2026, giorni in cui i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi per il referendum sulla giustizia, si avvicinano anche le scadenze per i residenti all’estero che volessero esprimere il proprio diritto di voto. Le modalità da seguire per votare correttamente sono rigorose e fondamentali per la conferma della propria preferenza. Essendo ormai a ridosso delle date in questione, sono già passate alcune scadenze, come quella di richiesta del voto postale da parte dei cittadini italiani iscritti all’ Aire o quella di richiesta del voto da parte di cittadini italiani temporaneamente all’estero per un periodo non inferiore ai 3 mesi, con scadenza il 18 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cittadini italiani all’estero: come votare correttamente per il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo

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