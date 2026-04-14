Il proprietario di una squadra di calcio ha presentato ufficialmente una richiesta al governo per nominare un commissario straordinario che si occupi di riformare il settore fino al 2028. La proposta include l’istituzione di un commissario nominato dallo Stato, con l’obiettivo di intervenire sulla gestione del calcio italiano. La richiesta solleva interrogativi sulla possibilità di mantenere l’autonomia dello sport in un contesto di intervento statale.

Alla fine Claudio Lotito ha fatto la richiesta ufficiale: un commissario straordinario nominato dal governo per riformare il calcio italiano. Il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio ha presentato un’interrogazione alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dello Sport Andrea Abodi. E l’ha illustrata in commissione Cultura al Senato, durante l’audizione di Abodi. Il commissario, spiega Lotito, deve essere “di comprovata esperienza internazionale”, potrà avvalersi di due sub-commissari, e sarà in carica fino “al 31 dicembre 2028 “. Il governo “nomini un bel commissario con tutti i poteri, che deve riferire solo al Parlamento, ed è finita la storia, noi in meno di un anno abbiamo già sistemato tutto”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lotito chiede il commissariamento del calcio italiano fino al 2028: “Che c’entra l’autonomia dello sport?”

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