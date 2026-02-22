Salviamo il calcio italiano dal paragone col resto dello sport azzurro

Il calo di interesse e risultati del calcio italiano deriva dalla crescente attenzione verso altri sport, che attirano giovani e tifosi. La mancanza di investimenti e la scarsa innovazione contribuiscono a questa situazione. Le federazioni di discipline alternative hanno promosso eventi più coinvolgenti, aumentando popolarità e partecipazione. Questa tendenza rischia di indebolire ulteriormente il calcio, che necessita di strategie solide per recuperare terreno. La sfida è convincere il pubblico a restare fedele alla propria passione.

Salviamo il calcio dal paragone. Stile narrativo di pochezza evidente - un ragionamento di rinterzo, quasi un parlar d'altro. Ma un'epoca che volge alla superficialità e un Paese che si misura per il dosaggio della polemica non possono sottrarsi al gioco (al massacro): vincono i tennisti, e subissimo si marcano le differenze con il calcio. Vincono pallavoliste e pallavolisti: imparasse, il calcio. Vincono i nuotatori e le nuotatrici, gente che ci dà dentro, testa sotto il pelo dell'acqua, mica il calcio. Ci abbuffiamo di medaglie "invernali", sciando e pattinando e sparando e buttando il corpo nelle strette piste ghiacciate: ah, che atleti, se li avesse il calcio.