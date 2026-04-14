L' ospedale di Novara diventa punto di riferimento regionale per l' immunologia

L’ospedale di Novara è stato ufficialmente riconosciuto come centro di alta specializzazione regionale per l’immunologia dalla regione Piemonte. La decisione riguarda la struttura di immunologia dell’ospedale Maggiore della Carità, che ora assume un ruolo centrale nel trattamento e nella diagnosi di malattie immunitarie nella regione. La certificazione è stata annunciata dall’autorità sanitaria regionale, confermando il ruolo della struttura nel settore.

La regione Piemonte ha riconosciuto la struttura di immunologia dell’ospedale Maggiore della Carità di Novara come centro di alta specializzazione di riferimento regionale. Il provvedimento formalizza un’attività che l’ospedale svolge da tempo in collaborazione con l’università del Piemonte.🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Novara, l'Immunologia dell'ospedale diventa Centro di alta specializzazione regionale Novara: centro di alta specializzazione regionale per immunologia clinica e terapia genicaL’ospedale Maggiore di Novara è diventato Centro di Alta Specializzazione Regionale (Casr) per Immunologia clinica e terapia genica, grazie a una...