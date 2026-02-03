Novara l' Immunologia dell' ospedale diventa Centro di alta specializzazione regionale

Questa mattina a Novara, l’ospedale Maggiore ha ufficialmente trasformato il suo reparto di Immunologia in un centro di alta specializzazione regionale. Ora, i pazienti di tutta la regione potranno affidarsi a questa struttura per diagnosi e trattamenti più avanzati. La decisione arriva in un momento in cui le esigenze di cura si fanno sempre più complesse, e rappresenta un passo importante per rafforzare l’assistenza sanitaria locale.

Lo stabilisce una delibera della Regione. Si tratta di un primo passo verso il riconoscimento dell'azienda ospedaliero universitaria novarese come Irccs Il reparto di Immunologia dell'ospedale Maggiore di Novara diventa Centro di alta specializzazione di riferimento regionale. A stabilirlo è la Regione, con l'approvazione, da parte della Giunta, della delibera proposta dall'assessore alla Sanità Federico Riboldi. "Con questa delibera - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi - diamo una direzione chiara anche al percorso di Novara all'interno della strategia regionale sugli Irccs.

