Novara | centro di alta specializzazione regionale per immunologia clinica e terapia genica

L’ospedale Maggiore di Novara ha ottenuto lo status di Centro di Alta Specializzazione Regionale per immunologia clinica e terapia genica. La Regione Piemonte ha approvato la delibera che riconosce ufficialmente questa struttura come punto di riferimento per queste specializzazioni. Ora i pazienti della zona potranno affidarsi a un centro di eccellenza per diagnosi e trattamenti avanzati.

L’ospedale Maggiore di Novara è diventato Centro di Alta Specializzazione Regionale (Casr) per Immunologia clinica e terapia genica, grazie a una delibera approvata dalla Regione Piemonte. La scelta riguarda il reparto di Immunologia, appartenente al dipartimento di Medicina 1 e diretto dal professor Mario Pirisi. L’area è stata selezionata per l’alta qualità dell’assistenza sanitaria, della ricerca clinica e sperimentale, e per l’integrazione con il Centro di ricerca Ipazia dell’Università del Piemonte Orientale. Il modello operativo include laboratori avanzati, una biobanca dedicata e una forza lavoro interdisciplinare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

