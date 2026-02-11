Questione di capitale umano La Pa che serve all’Italia spiegata da Zangrillo

La questione del capitale umano torna al centro del dibattito pubblico. Secondo Zangrillo, investimenti e buone intenzioni non bastano se la Pubblica amministrazione non si rimbocca le maniche e fa il suo lavoro. La sfida è rendere la Pa più efficiente e pronta a rispondere alle esigenze dei cittadini, altrimenti tutto il resto rischia di restare solo parole.

Investimenti e buone intenzioni non bastano se non c’è una Pubblica amministrazione all’altezza della situazione. E, ancora più a monte, una classe dirigente che possa dirigere l’orchestra. Partendo però da un punto fermo: il capitale umano e il suo valore. L’Italia, Paese dalle regole spesso contorte e dalla burocrazia vischiosa, non può pensare di crescere senza amministrazioni aggiornate e ben equipaggiate, a cominciare dalle competenze. Per tale motivo, ora che il Pnrr è alle sue battute finali e non si può sbagliare un colpo, concetti come innovazione e formazione non possono esimersi dall’andare di pari passo. 🔗 Leggi su Formiche.net

Martedì 10 febbraio, alle 16, si terrà a Roma l’evento “Capitale umano, valore pubblico” presso la Treccani.

L’Italia si colloca tra gli ultimi posti in Europa per tasso di laureati tra i giovani adulti, con solo il 31,6% di 25-34 anni in possesso di un titolo terziario nel 2024.

