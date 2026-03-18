L’Italia del rugby ha concluso il torneo con una sconfitta in Galles, lasciando un senso di insoddisfazione. La squadra non è riuscita a ottenere il terzo successo consecutivo, e la prestazione è apparsa al di sotto delle aspettative rispetto alle partite precedenti. La fase finale ha mostrato alcune criticità che richiedono attenzione, mentre la crescita generale del movimento si scontra con problemi come la fuga di talenti e la crisi dei club.

È mancata la ciliegina sulla torta. La sconfitta dell’ Italia del rugby all’ultima giornata in Galles lascia un po’ l’ amaro in bocca, non tanto per l’occasione persa di chiudere per la prima volta il torneo con tre vittorie, soprattutto per la prestazione, non all’altezza delle precedenti. Ma anche così questo rimane il miglior Sei Nazioni di sempre, per il trionfo storico con l’ Inghilterra (mai avevamo battuto i maestri del gioco, adesso l’unico tabù resta la Nuova Zelanda ), e in più in generale per la continuità ed il livello di prestazioni mostrate in campo. L’ Italia del rugby è sbocciata, finalmente. Quest’anno abbiamo giocato cinque partite, vinte due, perse tre, ma in tutte (a parte la sciagurata ora iniziale di Cardiff ) siamo stati competitivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia del rugby è diventata grande: fuga di talenti e crisi dei club, le ombre da risolvere per non sprecare l’epoca d’oro

Articoli correlati

San Giorgio del Sannio, le stelle del rugby inaugurano la nuova Club House del “Campo dei Monaci”Tempo di lettura: 2 minuti Il territorio sannita si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per lo sport e il sociale.

Perché le Olimpiadi di Milano-Cortina sono un’opportunità da non sprecare per l’ItaliaNelle prossime settimane gli occhi di 3 miliardi di persone saranno rivolti al Nord Italia.

Contenuti e approfondimenti su L'Italia del rugby è diventata grande...

Temi più discussi: Galles - Italia al Sei Nazioni 2026: programma, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming · Rugby; L’Italia del rugby ha perso un’occasione; L'Italia del rugby sfida il Galles a Cardiff, Quesada: 'La partita più dura'; Rugby, la stampa mondiale applaude l’Italia. Ora un’altra vittoria per fare la storia.

L’Italia del rugby ha perso un’occasionePerdendo contro il Galles non ha concluso il suo miglior Sei Nazioni di sempre; ma i miglioramenti mostrati quest'anno restano ... ilpost.it

Rugby, la formazione dell’Italia per la sfida all’Inghilterra: tre cambi rispetto al XV dell’ultimo matchIl CT dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato la formazione titolare azzurra che sfiderà l'Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni ... oasport.it

Oggi 17 Marzo, a 165 anni dall’Unità d’Italia, celebriamo la nostra Storia e i nostri valori di coesione nazionale, di libertà e democrazia. Lo spirito di unità nazionale tornò a vivere nella lotta di Liberazione dal nazifascismo e sta alla base della nostra Costituzio - facebook.com facebook

Dopo 32 anni di assenza, l'Italia del basket femminile conquista il pass per il torneo più prestigioso. Un'impresa che profuma di riscatto, fatica e sorellanza, in un Paese che troppo spesso dimentica le sue eccellenze quando sono donne x.com