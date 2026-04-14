Lorenzo Musetti finalmente il ritorno alla vittoria | a Barcellona esordio ok su Landaluce

Lorenzo Musetti ha conquistato una vittoria a Barcellona, esordendo con successo contro Landaluce. Dopo le difficoltà incontrate a Indian Wells e Montecarlo, il tennista ha ripreso il cammino in modo positivo, tornando a vincere in un torneo ufficiale. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per Musetti, che ha mostrato miglioramenti rispetto alle recenti uscite.

Finalmente, ed è il caso di dirlo dopo i momenti diversamente difficili di Indian Wells e Montecarlo, Lorenzo Musetti ritrova il sapore della vittoria. Al primo turno dell’ATP 500 di Barcellona il classe 2002 di Carrara batte lo spagnolo Martin Landaluce, 2006 che aveva raggiunto i quarti a Miami partendo dalle qualificazioni, per 7-5 6-2. Dopo l’ora e 27 minuti odierna il prossimo obiettivo è il francese Corentin Moutet. Inizio non propriamente dei migliori per Musetti, che, anche se in grado di andare ai vantaggi nel primo game sul servizio di Landaluce, nel secondo si rende protagonista di due doppi falli e poi viene inchiodato dal dritto dello spagnolo, che va sul 2-0 e poi 3-0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti, finalmente il ritorno alla vittoria: a Barcellona esordio ok su Landaluce Pronostico e quote Martin Landaluce – Lorenzo Musetti, Barcellona 14-04-2026Martin Landaluce e Lorenzo Musetti scenderanno in campo intorno alle ore 12:30-13:00 ovviamente sulla Pista Rafa Nadal. LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 6-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: vittoria in crescendo, buoni segnali dall’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.